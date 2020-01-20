Джакарта, , 12:12 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что с начала января 2020 года в результате стихийных бедствий в стране погибли 74 человека, сообщает Kompas.

Кроме того, сотни тысяч жителей были эвакуированы из-за стихийных бедствий в течение этого периода.

«В результате стихийных бедствий в Индонезии пострадали более 800 тыс. человек, в то время как 74 жителя погибли», — заявил представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Агус Вибово.

Агус Вибово подтвердил, что с начала 2020 года произошло более 200 стихийных бедствий: 93 шторма, 63 наводнения, 45 оползней.

Известно также, что в январе 2020 года по причине стихийных бедствий были разрушены 12 148 домов, 38 офисов и 93 моста.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года около 13 тысяч человек было эвакуировано в связи с наводнениями, вызванными сильными ливнями в столице Индонезии.

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