Казань, , 12:11 — REGNUM Вахитовский суд Казани принял решение об условно-досрочном освобождении гендиректора компании-собственника здания ТЦ «Адмирал» в Казани Роберта Хайруллина, который ранее получил 6 лет и два месяца лишения свободы по делу о пожаре в торговом комплексе с 19 жертвами.

Ранее Хайруллин был признан виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорен к 9,5 года в колонии общего режима. В ноябре 2019 года срок отбывания наказания был сокращен до 6 лет и двух месяцев.

В ходатайстве об УДО адвокаты Хайруллина указали, что более двух третей срока он уже отбыл, неотбытой осталась часть наказания продолжительностью менее года, также он компенсировал ущерб более чем на 82 млн рублей, Хайруллин положительно характеризуется руководством учреждения, где он отбывал наказание, отмечает РИА Новости. Кроме того, у него на иждивении супруга и двое несовершеннолетних детей.

Против вынесения решения об УДО выступил представитель прокуратуры и потерпевшие, которые полагают, что он предпринял полного объема мер для возмещения ущерба потерпевшим. Однако судья решил ходатайство адвокатов удовлетворить.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование уголовного дела по пожару в ТЦ «Адмирал» было завершено в конце 2016 года, а судебный процесс в отношении 12 человек начался в феврале 2017 года. Вместе с представителями арендатора и собственника здания на скамье подсудимых оказались бывшие сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора. В отношении миллиардера Алексея Семина дело было прекращено, а обвинения сняты, так как следствие решило, что он не имел отношения к решению о переводе производственных помещений завода «Серп и Молот» в торговый комплекс с последующей его сдачей в аренду. Хотя миллиардер на тот момент возглавлял совет директоров компании «АС Менеджмент», владевшей комплексом. На момент пожара Семин находился во Франции.

Следствие установило, что в 2007 году коммерческие структуры, возглавляемые Хайруллиным, приобрели производственные помещения, ранее принадлежавшие заводу «Серп и Молот», после ряда процедур помещения получили статус торгового комплекса. При этом здание не было предназначено для пребывания в нем большого количества людей: отсутствовали необходимые инженерные коммуникации, в том числе системы пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей. Склад был оборудован на втором этаже, что также являлось грубейшим нарушением.

Позднее здание было сдано в аренду ООО «Заря». Должностные лица компании знали о его непригодности для использования в качестве ТК, но никаких мер не предприняли, а лишь усугубили ситуацию, расширив площади на 20 тыс. кв. метров.

Цепочка нарушений привела к трагедии. 11 марта 2015 года после возгорания огонь моментально перекинулся на складские помещения, оборудованные на втором этаже, а затем и на все здание. Отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях привело к их деформации и обрушению стен комплекса.

В результате пожара 19 человек погибли, 61 получил травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.

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