Уфа, , 12:13 — REGNUM Четырех жителей Салавата обвиняют в Башкирии в распространении наркотиков через интернет. Об этом 20 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, осенью 2018 года обвиняемые, возраст которых от 22 до 32 лет, приняли участие в работе интернет-магазина, который занимался продажей синтетических наркотических веществ в городах Ишимбай, Кумертау, Салават и Стерлитамак.

Правоохранители считают, что обвиняемые закупали наркотики, фасовали их на мелкие партии, а затем прятали их в тайники-закладки и распространяли бесконтактным способом.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.228.1 УК РФ и ч. 1 ст.174.1 УК РФ.

Сообщается, что в настоящий момент обвиняемые находятся под стражей. Свою вину они не признали. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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