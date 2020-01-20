Пермь, , 12:10 — REGNUM В пермском отеле на улице Советской Армии погибли девочка, которой было четыре года, и четверо взрослых. Об этом пишут местные СМИ.

Список погибших опубликовал телеграм-канал LIfe Shot. В нём значатся 23-летний мужчина, три женщины и девочка. Судя по фамилии, она — родственница одной из погибших женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 января цокольный этаж отеля «Карамель» залило кипятком. Пятеро погибли, шестеро получили ожоги. Три человека госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.