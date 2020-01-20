Азовский район, Ростовская область, , 11:58 — REGNUM В Ростовской области завод «Кока-кола» заплатит внушительный штраф за вред, нанесённый окружающей среде. Решение о выплате 6 млн рублей вынес 15-й Арбитражный апелляционный суд.

Установлено, что предприятие неоднократно превышало допустимые концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах. Истцом выступили местные власти, сообщает «Дон 24».

ИА REGNUM напоминает, что соглашение о строительстве на Дону предприятия было подписано администрацией Ростовской области и компанией Coca-Cola Hellenic в сентябре 2007 года. Однако компания «Кока-кола» официально открыла завод по производству безалкогольных напитков лишь в 2011 году. Объём инвестиций превысил 120 млн долларов.

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