Могадишо, , 11:52 — REGNUM Правоохранительные органы Сомали заявили о ликвидации 12 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 января сообщает Anadolu Ajansi.

Также отмечается, что силовикам удалось освободить от террористов пять деревень, 15 боевиков получили ранения.

Напомним, боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную борьбу с правительственными войсками Сомали. Целью террористов является создание государства, основанного на нормах шариата.

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