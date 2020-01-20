Салехард, , 11:41 — REGNUM На Ямале 20 января 2020 года разыгралась метель с порывами ветра 18−20 м/с. Температура воздуха ночью −29…−34°С, днем −23…−28°С, сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности по данным ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

В такие метели важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, важно от него укрыться в зданиях или подъездах жилых домов, сообщают в ведомстве.

На данный момент в регионе закрыты для движения две зимние дороги: Надым — Салехард и Лабытнанги — Теги, уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.