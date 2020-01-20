Кустанай, Казахстан, , 11:41 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил полицейского Дархана Базарбаева орденом «Айбын» («Доблесть») III степени посмертно, сообщили 20 января в пресс-службе главы государства.

Погибший полицейский работал в отделе полиции Кустанайского района департамента полиции Кустанайской области. Орден вручен за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Напомним, 19 января 2020 года сотрудник полиции Дархан Базарбаев получил ножевое ранение при задержании семейного дебошира. Полицейский скончался до приезда скорой помощи. Злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное по ст. 99, ч. 2 УК республики («Убийство, лица в связи с осуществлением служебной деятельности»).

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