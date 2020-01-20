Ужгород, Украина, , 11:42 — REGNUM В Закарпатской области Украины в районе села Горбок девять человек получили травмы в результате ДТП, сообщила 20 января пресс-служба Национальной полиции области.

Автомобиль Kia Rio во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Renault.

Пострадали водители и пассажиры обеих машин. Среди них двое детей 5 и 9 лет, а также одна несовершеннолетняя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области Украины из-за сильного тумана столкнулись сем автомобилей. Пострадали два человека.

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