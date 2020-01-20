Самара, , 11:37 — REGNUM В Самаре из здания арбитражного суда эвакуировали людей. Об этом 20 января сообщает ВК-онлайн со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

По информации журналистов, полицейские получили сообщение о том, что здание суда на улице Авроры заминировано.

В настоящий момент стражи порядка, в том числе кинологи с собаками проводят осмотр помещений здания.

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