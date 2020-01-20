Якутск, , 11:42 — REGNUM В Якутске спасатели эвакуировали из «Экспоцентра» 65 человек персонала и посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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Сообщение о задымлении в здании поступило пожарным днём 20 января. В ходе расследования выяснилось, что задымление произошло из-за замыкания электропроводки. Открытого огня не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси в здании бывшего завода 19 января произошёл пожар, есть погибший.