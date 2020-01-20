Ханкайский район, Приморский край, , 11:40 — REGNUM Приморская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила наличие на территории Ханкайского района Приморья вируса африканской чумы свиней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Приморью и Сахалину.

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ДНК вируса было обнаружено в трупах диких кабанов, найденных в районе сёл Новоселище, Алексеевка и Кировка. Ожидается, что после выявления вируса, ведомство введёт ограничения, препятствующие распространению чумы свиней. Всего на территории Приморья в настоящее время изолированы семь очагов вируса АЧС в Пожарском, Красноармейском и Пограничном районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый в 2020 году очаг АЧС был обнаружен в Приморье в Пограничном районе.