Петропавловск-Камчатский, , 11:38 — REGNUM Жительницу Петропавловска-Камчатского, которая с малолетним ребёнком собиралась выехать в Сеул через Владивосток, не выпустили из страны из-за долгов её тезки из Подмосковья. Причина — вопиющая халатность судебного пристава.

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В редакцию камчатского ИА Камчатка-Информ обратилась 34-летняя жительница столицы Камчатки. Она и её 4-летний ребёнок собирались выехать из Владивостока в Сеул. У женщины были куплены билеты. Но из страны её не выпустили — на границе сказали, что выезд запрещен судебными приставами. Женщина с маленьким ребёнком осталась одна в аэропорту чужого города. Билеты, купленные за мили, пропали.

Как выяснилось, на жительницу Камчатки «повесили» долги её тезки из Подмосковья. Более того — с её счета в уплату долгов неизвестной ей тезки из центра России списали почти 18 тыс. рублей. Сейчас женщина готовит обращение в прокуратуру, а также иск в суд на возмещение материального и морального вреда. В службе судебных приставов Подмосковья уже установили, что пристав из Московской области допустила вопиющую халатность. В итоге пострадала жительница Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году совокупный долг объявленных невыездными жителей Камчатки превысил 2 млрд рублей.