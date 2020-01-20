Екатеринбург, , 11:21 — REGNUM Более половины граждан (54%), свершившие в 2019 году преступления в Свердловской области, не имеют постоянного дохода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ещё 1,8% из числа оступившихся — безработные.

Всего на Среднем Урале к уголовной ответственности в 2019 году привлечено 28 251 граждан. Из них 16,8% — это женщины и 6,9% — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года в Свердловской области вырос уровень преступности. Он на 4,2% больше чем за предыдущий год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области в 2019 году выросла преступность