Благовещенск, , 11:35 — REGNUM Три лабораторно-подтверждённых случая заболевания гонконгским гриппом А (H3N2) выявлены в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

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Вирус А (H3N2) стал называться «гонконгским гриппом» из-за большого количества заболеваний в Гонконге в 1968—1969 годах. В США в 1968—1969 годах от последствий этого вируса умерло около 40 тысяч человек, сообщили в ведомстве.

Также в Приамурье зарегистрировано 1 897 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 23,92 на 10 000 населения, что ниже недельного эпидемического порога на 42,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями отмечаются в Приамурье.