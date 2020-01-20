Слюдянка, Иркутская область, 20 января 2020, 11:12 — REGNUM Два туриста провалились под лед на Байкале. Вся дальнейшая борьба за выживание попала на камеру go-pro, сообщает «Сибирь. МБХ медиа».

Туристы провалились под лёд на Байкале
Туристы провалились под лёд на Байкале
Цитата из видео Захара Сарапулова

На кадрах, которыми впоследствии поделились выжившие, видно, что молодым людям далеко не сразу удалось выбраться: ледовые края образовавшейся полыньи постоянно обламывались, а внушительные рюкзаки со снаряжением тянули вниз. По словам одного из пострадавших — Захара Сарапулова — в воде туристы провели 17 минут, а потом ещё шли шесть километров до границы Прибайкальского национального парка.

Удивительно, но по признанию байкальских путешественников, после такой ледяной ванны они даже не простыли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале января 2010 года сотрудники Забайкальского национального парка обнаружили на Байкале мужчину, лежащего в горячей радоновой ванне. Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент произошёл в Чивыркуйском заливе. Турист был настолько истощен, что не мог самостоятельно выбраться из воды, даже говорить не мог. Операция по спасению осложнялась особенностью местности.

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