Уфа, , 11:12 — REGNUM Тракторист погиб в Башкирии, упав в работающий винтовой конвейер. Об этом 20 января сообщил председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики, передает 20 января пресс-служба государственного комитета республики по ЧС.

По словам Фарита Гумерова, несчастный случай произошел 19 января в Дюртюлинском районе на животноводческой ферме крестьянско-фермерского хозяйства. 40-летний мужчина работал на тракторе и упал в устройство для транспортировки сыпучих материалов.

Сообщается, что в настоящее время следователи по данному факту проводят доследственную проверку.

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