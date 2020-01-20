Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 11:03 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в кафе «Зодиак». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР пол ЯНАО.

Предварительно установлено, что в ночь с 17 на 18 января 2020 года в холле клуба между посетителями произошёл конфликт, в который вмешался мужчина 1967 года рождения. Когда конфликтующих удалось унять, вмешавшийся был обнаружен мёртвым, на полу заведения.

Следствие выясняет обстоятельства трагедии.