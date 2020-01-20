Ленск, Якутия, , 11:08 — REGNUM По дороге из школы домой на ребёнка восьми лет в Ленске Якутии 20 января напала свора собак, мальчик с множественными укусами доставлен в больницу.

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В стае, которая набросилась на малолетнего ребёнка, было не менее 15 собак.

«Ребёнку делают операцию, у него множественные укусы рук и ног, разодран глаз и голова», — сообщает телеканал «Якутия 24».

Спас мальчика от гибели проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Он привёз пострадавшего в больницу — в шоковом состоянии ребёнок даже не смог назвать никаких данных о себе и семье. Врачам удалось их установить из принадлежностей школьного портфеля ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на 18-летнюю девушку напала стая собак около техникума, где пострадавшая учится.