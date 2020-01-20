Кривой Рог, Украина, , 11:00 — REGNUM В Кривом Роге Днепропетровской области Украины вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Читайте также: Посольство Израиля на Украине отреагировало на осквернение памятника

«19 января местные жители сообщили о повреждении памятника жертвам Холокоста в Центрально-Городском районе Кривого Рога», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК Украины — «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Правоохранители устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

Также по теме: Посол Израиля: В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Харькове жертвой вандалов стал памятник советскому маршалу Георгию Жукову, которого в народе прозвали «Маршал Победы». Злоумышленники облили монумент красной краской.

Читайте ранее в этом сюжете: В Харькове вандалы осквернили восстановленный памятник маршалу Жукову