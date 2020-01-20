Великий Новгород, , 10:56 — REGNUM Новгородский районный суд заключил под стражу 13 жителей Великого Новгорода и Новгородской области, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой. Как сообщили ИА REGNUM в суде, 11 обвиняемым эта мера пресечения избрана до 14 марта, ещё двум — до 15 марта 2020 года.

Следствие обвиняет задержанных в проведении азартных игр с использованием интернета на территории Великого Новгорода и Новгородской области и получение незаконного дохода на сумму более 143 млн рублей.

«Как следовало из представленных суду материалов, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной деятельности организованной группы, помещений, в которых проводились азартные игры, установление местонахождения игрового оборудования, иных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела», — пояснил пресс-секретарь Новгородского районного суда Валерий Таганский.

Суд согласился с доводами органа предварительного следствия о необходимости заключения под стражу обвиняемых, так как они могут уничтожить доказательства по делу, воздействовать на свидетелей и других участников организованной группы с целью склонения их к даче заведомо ложных показаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе обысков у задержанных, помимо игорного оборудования, были изъяты также оружие и боеприпасы.

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