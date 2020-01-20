Уфа, , 10:52 — REGNUM Мужчину в Уфе подозревают в убийстве своего сына. Об этом 20 января сообщает ГТРК «Башкортостан» ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По информации журналистов, трагедия произошла 19 января в доме по улице Софьи Перовской. 27-летний сын пришел в гости к своему 50-летнему отцу.

По предварительной версии следствия, во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, которая привела к трагедии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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