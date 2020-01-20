Татарск, Новосибирская область, , 10:43 — REGNUM В Татарске прокуратура назначила проверку в связи с пожаром торгового центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что 18 января сгорел торговый центр в городе Татарске. По оперативной информации, пострадавших нет, 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания.

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«Предварительно установлено, что в изолированном помещении площадью около 800 кв. м. произошло возгорание павильона детской одежды «Мир детства». Собственником помещения и арендатором являются индивидуальные предприниматели», — уточнили в ведомстве. Итоги проверки взяты в прокуратуре на контроль. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.