Пермь, , 10:42 — REGNUM В Перми в рамках расследовании уголовного дела задержан собственник мини-отеля «Карамель», в котором в ночь на 20 января произошло смертельное ЧП, сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на свой источник.

Напомним, 20 января в мини-отеле «Карамель» по ул. Советской Армии погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы.

Отель расположен в подвале пятиэтажного жилого дома. Когда в здании произошел прорыв трубы отопления, то кипяток хлынул на цокольный этаж. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается Следственный комитет РФ.

По данным информресурсов, тепловая централь 1962 года постройки являлась бесхозной и только в конце 2019 года была передана муниципальным департаментом имущественных отношений на обслуживание ООО «Пермская сетевая компания (входит в состав компании «Т Плюс»).