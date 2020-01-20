Южно-Сахалинск, , 10:41 — REGNUM За дачу взятки должностному лицу Погрануправления ФСБ РФ на Сахалине отправится на скамью подсудимых гражданин иностранного государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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В ходе следствия было установлено, что иностранец находился на территории Сахалина незаконно — ему был запрещен въезд в РФ за нарушения миграционного законодательства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Погрануправления ФСБ РФ изъяли у иностранного гражданина паспорт и миграционную карту. Чтобы вернуть документы, он предложил сотруднику Пограуправления взятку в размере 50 тыс. рублей и был задержан с поличным.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году с Камчатки выдворили десятки нелегальных мигрантов.