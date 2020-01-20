Найроби, , 10:42 — REGNUM Полиция Кении арестовала пятерых человек, подозреваемых в причастности к организации теракта в столице страны, Найроби. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на доклад полиции.

В соответствии с докладом, арест был произведен после получения полицией важных разведывательных данных.

По данным полиции, среди арестованных — трое мужчин и две женщины, все задержанные — граждане Сомали, Кении и США.

В докладе отмечается, что подозреваемые намеревались совершить теракт на севере Найроби в клубе на улице Киамбу.

Как передают журналисты, после недавних атак террористов из сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в округе Ламу на востоке Кении и в округе Гарриса в северной части страны на границе с Сомали в столице Кении, Найроби, были усилены меры безопасности.

Напомним, что неделю назад боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступили с заявлением о том, что «Кения никогда не будет в безопасности», если не выведет свои войска из Сомали.

Как сообщало ИА REGNUM, Кения направила войска в Сомали в 2011 году в рамках миротворческой миссии Африканского союза, сражающейся против «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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