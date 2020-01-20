Элиста, , 10:37 — REGNUM Обвинение в убийстве пятилетнего мальчика — инвалида детства предъявлено сожителю матери ребёнка — 38-летнему жителю поселка Ики-Бурул Ики-Бурульского района Калмыкии. Об этом 20 января сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, 15 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил пятилетнего мальчика — сына своей сожительницы. Ребёнок скончался на месте происшествия. По данным следствия, преступление обвиняемый совершил из «личной неприязни» к ребёнку-инвалиду.

По решению суда обвиняемый отправлен под арест на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи также проверяют условия жизни и воспитания ребёнка, работу органов системы профилактики. Уголовное дело находится на контроле руководства следственного управления по Республике Калмыкия.

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