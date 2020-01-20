Новосибирск, , 10:36 — REGNUM На спиртзаводе в Куйбышеве в Новосибирской области 26-летний рабочий погиб в цистерне для спирта. Происшествие произошло в субботу, 18 января, сообщают «Вести Новосибирск» со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

«Слесарь, при невыясненных обстоятельствах, упал в пустую цистерну для спирта», — уточняет СМИ. — С применением дыхательных аппаратов и альпинистского снаряжения тело поднято из цистерны».

Информацию подтверждают в пресс-службе регионального управления СКР. Начата доследственная проверка, проводятся судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются свидетели.