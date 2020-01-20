Якутск, , 10:45 — REGNUM В Якутии в ходе рейдов специалисты АО «Сахаэнерго» в 2019 году выявили 174 факта хищения электроэнергии в объёме 983 468 кВт/ч на более чем 4,5 млн рублей.

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Всего проверено было 23 района республики. Больше всего воруют электричество в Анабарском, Кобяйском, Верхоянском, Оленёкском, Олёкминском, Нижнеколымском и Усть-Янском районах, пишет ИА SakhaNews.

«За несанкционированное потребление электроэнергии грозит штраф: для населения — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; должностные лица — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет; юридические — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей», — напомнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии за год похищено электроэнергии на 395 млн рублей, установлено 523 факта хищения.