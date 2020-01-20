Кемерово, , 10:28 — REGNUM В Кемеровской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием междугороднего автобуса. По данным регионального ГИБДД, в салоне транспортного средства на момент аварии находились 12 человек.

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Уточняется, что ДТП произошло в Гурьевском районе около 02:20 20 января. Автобус, следовавший по маршруту Барнаул — Кемерово, съехал с дороги и перевернулся недалеко от села Раздольное.

По предварительным данным, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Водитель не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автобус съехал с проезжей части и перевернулся. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Кемеровской области опрокинулся вахтовый автобус, в салоне которого находились девять пассажиров. ДТП произошло Киселевске. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы девять рабочих.

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