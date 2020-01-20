Хьюстон, США, , 10:27 — REGNUM В результате стрельбы в одном из ночных клубов в американском штате Техас погибли не менее двух человек. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 января. В результате еще пять человек получили ранения, все они находятся в больнице. Состояние троих оценивается как критическое. В настоящее время ведутся поиски подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Юта на западе США. Инцидент произошёл в доме в городе Грантсвилл в ночь на 18 января.

Подозреваемый в стрельбе задержан, по данным полиции стрелявший действовал в одиночку. Начато расследование обстоятельств трагедии.

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