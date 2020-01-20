Москва, , 10:31 — REGNUM Кинорежиссёр Сергей Соловьёв попал в реанимацию из-за ишемического инсульта. Об этом сообщает 20 января телеграм-канал Mash.

Состояние 75-летнего режиссёра крайне тяжёлое. Он страдает от лихорадки и дезориентирован в пространстве. Ситуацию усугубляет то, что у Соловьёва — диабет и слабое сердце.

Напомним, Соловьёв известен как автор трилогии, первым фильмом которой стал «Асса» (1987). Позже вышли фильмы «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звёздным небом».