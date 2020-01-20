с. Ракиты, 20 января 2020, 10:22 — REGNUM В Алтайском крае текущей зимой выпало неимоверно много снега. Но если в городах и больших населённых пунктах с этой проблемой худо — бедно удаётся справляться (хотя без нареканий населения не обходится), то небольшие посёлки оказались отрезанными от внешнего мира. Об одном их таких — селе Ракиты Михайловского района Алтайского краярассказал на своей странице «ВКонтакте» местный житель Сергей Колбунов.

В алтайском селе Ракиты глава сам лопатой чистил дороги от снега, так трактор деревни себе позволить не могут, а потом написал заявление на увольнение
В алтайском селе Ракиты глава сам лопатой чистил дороги от снега, так трактор деревни себе позволить не могут, а потом написал заявление на увольнение
Цитата из видео
Алтайское село Ракиты. Уже неделю отрезано от внешнего мира
Алтайское село Ракиты. Уже неделю отрезано от внешнего мира
Цитата из видео

Из опубликованного им видео следует, что он вместе с главой села и ещё одним мужчиной — единственные, кто в состоянии взять лопаты и выйти на расчистку дороги. Но, как следует из комментария, глава уже написал заявление на увольнение. «Так как с него все спрашивают, а возможностей никто не даёт. И так повсеместно», — поясняет автор сообщения.

«У нас один трактор на три села, и тот на ладан дышит, и ему на солярку еще денег не выделяют. Мимо наших деревень проезжают К-700 с ротором, чистят региональную дорогу, но им нельзя завернуть к нам, так как стоят навигаторы и датчики учёта. Выехать из села нельзя уже около недели, если в прошлые разы мы своими силами пробивали перемёты, и к нам смогла даже скорая проехать за дедушкой соседским. То в этот раз нам своих сил не хватает, а то что вчера откопали сегодня уже замело», — пояснил Сергей Колбунов.

Единственная дорога в алтайское село Ракиты
Единственная дорога в алтайское село Ракиты
Цитата из видео

По его словам, в Ракиты два года назад приехало несколько молодых семей, чтобы возрождать село.

«Путин заявлял что поможет сёлам, но ребята немного позабыли об этом», — считает местный житель Сергей Колбунов. Он говорит, чтосудя по аккаунтамвластейвсоциальныхсетях, не видно ни одной проблемы, решенной фактически. «По крайней мере в сёлах», — пояснил Колбунов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайский край пришли в конце прошлого года. В Барнауле количество выпавших осадков составило 160% от среднемесячной нормы (47 мм): 30 декабря 2019 года сообщалось о том, что в Барнауле от снега убрана половина из 4000 дворов.

Накануне, 19 января, губернатор Виктор Томенко провёл в Барнауле совещание, в ходе которого отметил необходимость увеличения количества снегоуборочной техники. «Сложившаяся сегодня ситуация должна подтолкнуть нас к переосмыслению этой работы. Получается, что снег выпал ‑ и мы в зимнюю спячку впали. Люди этим недовольны, значит, систему уборки снега надо если не менять, то существенно корректировать», — отметил губернатор.

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