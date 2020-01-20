Боровичи, Новгородская область, , 10:18 — REGNUM Заместитель начальника путевой машинной станции №77 филиала ОАО «РЖД», 47-летний житель Ленинградской области предстанет перед судом в Новгородской области за дачу взятки. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, мужчина в октябре 2019 года попался с поличным при передаче взятки за непривлечение путевой машинной станции к административной ответственности за незаконный труд мигрантов.

Речь шла о 17 гражданах Узбекистана, работавших на предприятии. «Решить вопрос» о непривлечении юридического лица к ответственности обвиняемый, по версии следствия, планировал за взятку в размере 250 тыс. рублей. При передачи части денег в сумме 55 тыс. рублей он был задержан сотрудниками регионального УФСБ России в городе Боровичи Новгородской области.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело рассмотрит Боровичский районный суд Новгородской области.