Пермь, , 10:12 — REGNUM Аварии на участке теплоцентрали в Перми, в результате прорыва которой на улице Советской Армии погибли пятеро постояльцев мини-гостиницы «Карамель», были обычным делом. Об этом заявили местные жители.

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По словам горожан, ранее они много раз жаловались на мини-отель, однако «никто ничего не предпринимал», сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, сотрудница хостела сбежала из здания, как только полилась вода, и никого не попыталась разбудить.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 января из-за прорыва трубы отопления в мини-гостинице «Карамель» погибли пять человек. Кипяток хлынул в подвал, где находится отель, постояльцы обварились насмерть. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу.

По предварительным данным, тепловая централь, на которой произошла авария, являлась бесхозной и только в конце 2019 года её передали в управление ООО «Пермская сетевая компания» (входит в состав компании «Т Плюс»).