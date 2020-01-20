Самара, , 10:16 — REGNUM Полицейские Самарской области предотвратили сбыт крупной партии наркотиков. Об этом 20 января сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы у водителя автомобиля «Ford Focus», который они остановили на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Тольятти.

Во время разговора со стражами порядка, 31-летний водитель сильно нервничал, поэтому полицейские решили досмотреть водителя и его автомашину.

Во время досмотра автомобиля стражи порядка обнаружили в его салоне ноутбук, мобильный телефон, 73 свёртка и 35 зип-пакета, в котором находилось вещество неизвестного происхождения. Досмотр проходил в присутствии понятых.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является мефедроном массой свыше 1160 гр. В настоящее время водитель арестован.

Следователи установили, что мужчина проживал в Сочи и работал курьером в интернет-магазине.

По версии следствия, данная партия мефедрона предназначалась для закладок по тайникам на территории различных городов России.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.