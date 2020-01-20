Соледар, ДНР, 20 января 2020, 10:14 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ДНР, выпустив 122 единицы боеприпасов, сообщили 20 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ выпустили пять мин калибра 120 мм и семь мин калибра 82 мм. Применялось также вооружение БМП.
Жертв среди мирных жителей ДНР, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, с 20 по 24 января 2020 года ожидается увеличение числа обстрелов ДНР со стороны Украины. В Народной милиции связывают это с желанием Украины получить поддержку европейского сообщества.
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