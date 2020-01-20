Пыталово, Псковская область, , 10:06 — REGNUM Тайник с крупной партией сигарет нашли в Пыталовском районе Псковской области недалеко от российско-латвийской границы. Как сообщили ИА REGNUM в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, тайник был скрыт в глубине леса близ населённого пункта Новожилово.

Необычное сооружение заметил член добровольной народной дружины. Прибывшие на место пограничники нашли под деревом замаскированные листьями и ветками шесть коробок, обмотанных полиэтиленовой пленкой и скотчем. В коробках оказалось около 11 тыс. пачек сигарет. По предварительным данным, табачная продукция предназначалась для незаконного перемещения через границу.

Содержимое тайника изъято и направлено на экспертизу.