Прибайкальский район, Бурятия, , 09:59 — REGNUM Двое туристов на Байкале провалились под лёд. Как сообщили на канале crimburyatia.ru в «Инстаграме», инцидент произошёл у мыса Малый Кадильный, в трёхстах метрах от берега.

«Как я потом узнал, в этом месте со дна озера бьёт горячий ключ, который протапливает лёд снизу. Мы провели в воде 17 минут, а затем ещё мокрые прошли 6 км до кордона Прибайкальского нацпарка», — передаёт канал слова самих туристов, снявших происшествие на go-pro.

По их словам, в результате всё закончилось благополучно. Туристы после купания в ледяной воде даже не заболели.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на предупреждения спасателей, регулярно на Байкале тонут автомобили и другая техника. Так, в марте 2019 года под лёд провалился мотоциклист вместе с мотоциклом.

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