Биробиджан, , 10:01 — REGNUM В прокуратуру Биробиджана обратился главный врач областной больницы с просьбой принять меры в решении вопроса с захоронением мужчины, труп которого уже полгода лежит в морге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Как оказалось, родственница усопшего в августе 2019 года получила социальное пособие на погребение, однако по каким-то причинам похороны до сих пор не состоялись. Прокуратура считает, что глава города должен принять меры к захоронению мужчины.

«Одновременно с этим надзорным ведомством поднят вопрос о взыскании с родственницы усопшего денежных средств, которые предназначались для погребения умершего, а также осуществлении уголовного преследования по факту их хищения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале проверят больницу, в которой подозревают, что простыни берут в морге.