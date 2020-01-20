Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Несколько судов Санкт-Петербурга утром 20 января получили электронные сообщения об угрозе «заминирования», из-за чего сотрудники и посетители учреждений были срочно эвакуированы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Анонимные хулиганы не успокаиваются, утром в понедельник сообщения о минировании получили Петродворцовый, Красногвардейский, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Дзержинский, Сестрорецкий районные суды. Персонал и посетители судебных учреждений были эвакуированы.

Красногвардейский райсуд уже проверили, он возвращается к нормальной работе.

Как сообщало ИА REGNUM, злоумышленники, начавшие в конце ноября 2019 года терроризировать учреждения Санкт-Петербурга сообщениями о «заминированиях», пообещали делать это вечно.

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