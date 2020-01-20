Чита, , 09:47 — REGNUM Забайкальский край накрыло смогом. Жители региона стали всё чаще жаловаться на неприятный запах, першение в горле и кашель. Эта проблема была рассмотрена сегодня, 20 января, на оперативном совещании у губернатора Александра Осипова, который назвал сложившуюся в Чите ситуацию «нетерпимой», сообщает пресс-служба забайкальского главы.

«С привлечением специалистов надо детальнейшим образом разобраться в источниках загрязнений. Выяснить кто, сколько и какие выбросы осуществляет. По каждому виду выработать меры», — подчеркнул губернатор Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация сложилась в соседней Бурятии. В Улан-Удэрежим «чёрного неба» был введён с 13 января. В связи с этим горожанам рекомендовали ограничить поездки на личных машинах, сократить время пребывания на улице, не проветривать квартиры, промывать нос и горло после прогулок.

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