Самара, , 10:11 — REGNUM 767 иностранцев в прошлом году вернули на родину судебные приставы Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба областного управления федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2019 году были препровождены за пределы России граждане как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья.

Отмечается, что за свой счет вернулись на родину 370 нелегальных мигрантов. Чаще всего нарушителями миграционного законодательства являются граждане южных республик.

По словам судебных приставов, мигранты, могут въезжать в Россию через контрольно-пропускные пункты. Для этого не требуется получение визы. По истечении 90 суток пребывания, иностранцы должны покинуть пределы Российской Федерации. Однако мигранты этого не делают, тем самым нарушая миграционное законодательство РФ.

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