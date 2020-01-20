Пермь, , 09:45 — REGNUM Отсутствие эвакуационного выхода в мини-отеле «Карамель» по ул. Советской Армии в Перми повлекло массовую гибель людей из-за прорыва трубы отопления. Об этом утром 20 января на совете глав муниципальных образований заявил глава Прикамья Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Авария коммунальная, но так много жертв, поскольку в подвале была мини-гостиница без эвакуационного выхода», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что, с одной стороны, приходится беречь бизнес от давления, а с другой стороны, необходимо выполнять установленные правила.

«Должен же быть здравый смысл. По итогам сделаем выводы, чтобы обеспечить безопасность наших граждан и гостей», — отметил Максим Решетников.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-гостинице «Карамель» погибли пять человек. Причиной гибели людей стал прорыв трубы отопления. Кипяток хлынул в подвал, где находится гостиница, постояльцы обварились насмерть. Кроме того, три человека с ожогами доставлены в больницу. Еще трое пострадавших от госпитализации отказались. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Добавим, что в интернете постояльцы мини-отеля оставляли отзывы, в которых жаловались на отсутствие окон и закрытый запасной выход.