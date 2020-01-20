Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 30-летняя женщина, обвиняемая в убийстве малознакомого местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Инцидент произошёл вечером 16 октября, когда брат обвиняемой распивал спиртные напитки со своим приятелем.

«Во время застолья между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Наблюдавшая за дракой женщина внезапно схватила нож и нанесла им два удара в живот противнику брата», — отметили в СКР.

39-летний пострадавший в результате скончался на месте. После чего брат женщины продолжил прерванную гулянку в одиночестве, а обвиняемая ушла к подруге. Позже она вернулась домой и позвонила в экстренные службы.

Прибывшие в квартиру правоохранители задержали женщину. К настоящему времени, как считают в следствии, собрано достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено в суд. Также выяснилось, что она уже была судима за убийство и кражу.

Читайте также: В Бурятии стали реже грабить и убивать, но обманывают чаще