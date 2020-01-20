с. Чермен, , 09:31 — REGNUM В Северной Осетии нашли несколько боеприпасов в селении Чермен. Снаряды со следами коррозии обнаружили строители при реконструкции моста, сообщили ИА REGNUM 19 января в пресс-службе Росгвардии.

На место происшествия были вызваны специалисты инженерно-технической группы ОМОН управления Росгвардии по республике. В целях безопасности они оцепили территорию и обследовали 30-мм снаряды. Чтобы исключить их подрыв при транспортировке, боеприпасы уничтожили на месте накладным зарядом.