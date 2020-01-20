Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM Посёлок Красногвардейский в Красноуральске (Свердловская область) почти на целые сутки остался без тепла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошёл из-за ДТП. Вечером 18 января 2020 года грузовик повредил трубу на улице Свободы, из-за чего в 26 многоквартирных и 26 частных домах (с проживающими в них около 400 человек) было ограничено теплоснабжение и подача газа.

Аварийные работы должны были закончиться утром 19 января, однако, как отмечают жители в социальных сетях, даже вечером подача газа и тепла была возобновлена не у всех посельчан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском Первоуральске оставили без тепла и горячей воды несколько многоквартирных домов.

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