Багдад, 20 января 2020, 09:37 — REGNUM Военные Ирака арестовали высокопоставленного члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 19 января сообщает Kurdistan24.
Спецоперация по поимке преступника прошла в городе Фаллуджа, расположенном на западе страны. Именно здесь был совершен теракт, в ходе которого погиб один иракский солдат.
Личность арестованного террориста не разглашается, отмечается лишь то, что он служил в службе безопасности города.
Напомним, власти Ирака еще в декабре 2018 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают вести активную деятельность на территории страны.
ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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