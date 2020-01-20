* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, , 09:37 — REGNUM Военные Ирака арестовали высокопоставленного члена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 19 января сообщает Kurdistan24.

Спецоперация по поимке преступника прошла в городе Фаллуджа, расположенном на западе страны. Именно здесь был совершен теракт, в ходе которого погиб один иракский солдат.

Личность арестованного террориста не разглашается, отмечается лишь то, что он служил в службе безопасности города.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2018 года объявили о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее террористы продолжают вести активную деятельность на территории страны.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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