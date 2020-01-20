Уфа, , 09:34 — REGNUM В Башкирии водитель легкового автомобиля насмерть сбил пешехода. Об этом 20 января сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, трагедия произошла ближе к вечеру 19 января в Стерлитамакском районе на 107 км шоссе Уфа-Оренбург.

Он отметил, что автомобиль «Лада Гранта», под управлением 26-летнего жителя Уфы, сбил 31-летнего жителя Аургазинского района. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия.

По словам водителя, мужчина внезапно вышел на дорогу в неустановленном месте. Отмечается, что на одежде погибшего световозвращающих элементов обнаружено не было.

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