Тбилиси, , 09:33 — REGNUM В Тбилиси в здании бывшего завода «МИОН» 19 января произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, возгорание произошло на шестом этаже. Прибывшим на место пожарным пришлось заходить в открытый огонь, чтобы потушить его. Когда пожар был ликвидирован, в здании обнаружили погибшего мужчину средних лет.

По факту пожара начато расследование, причины происшествия устанавливаются.

Стоит отметить, что завод «МИОН» был создан в Тбилиси в 1970 году. Он выпускал микросхемы, электронные часы и головки звукоснимателей. Закрыт завод был в 2001 году.